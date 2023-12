Lazio | Rovella | «Guardiamo al lato positivo | qualificati in Champions in anticipo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le parole di Nicolò, centrocampista della: «Stiamo lavorando ogni giorno per tornare ai livelli dell’anno scorso» Intervistato nel giorno del suo compleanno, Nicolò, ha parai microfoni diStyle Radio, alla vigilia di-Genoa, prossimo match di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. GARE RAVVICINATE – «Anche per me è una novità, non avevo mai giocato ogni 3 giorni. Ti ci devi abituare, è un grande dispendio a livello energetico. C’è da dire che il campo nostro non regge molto bene. Non è una scusa, però per noi non è facile soprattutto perché giochiamo palla a terra. Inci squadre forti, è un girone molto difficile. L’Atletico era la più conosciuta, ma il Feyenoord e il Celtic anche sono veramente forti. A Rotterdam ...