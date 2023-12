L' avventura ai confini dell’uomo di Walter Bonatti

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) C’è il suo termometro con spilla da balia per sicurezza: risale agli anni Sessanta, usato anche nella solitaria invernale sulla parete Nord del Cervino nel febbraio 1965. E c’è anche la scatola di fiammiferi (sulla confezione un’immagine del Cervino visto da Zermatt) in cui lo custodiva. C’è la sua macchina per scrivere portatile su cui batteva i pezzi per il settimanale “Epoca”. La marca: Everest K2. E c’è anche la sua custodia: una valigia che, invece del manico, ha un pezzo di corda da montagna. C’è il suo passaporto rilasciato nel 1969: alla voce professione, giornalista; alla voce statura, alta. Non era così alto,, forse arrivava a 1,75, ma guardava in alto, puntava in alto, mirava in alto, scalava in alto, raggiungeva in alto, e la sua statura – quella morale – non era alta ma altissima. Il Cai di Bolzano gli dedica la mostra ...