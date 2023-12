(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sono18.000 ididaine il, con l’annuncio della futura apertura di un centro di approvvigionamento ad Alessandria, si rivela un’area sempre più strategica per l’azienda. Con lo scopo di creare un’ulteriore opportunità di ascolto e dialogo con le comunità locali in cui opera,

Altre News in Rete:

Codere, inaugurata Gaming Hall Vittoria a Parma

...in Via Mantova a Parma la nuova Gaming Hall Vittoria di Codere Italia che si sviluppa su2. Un investimento complessivo di diversi milioni di euro, con una forzaaumentata del 10% ...

Lavoro, oltre 18.000 posti creati da Amazon in Italia e il Piemonte L'Identità

Piemonte: lavoro, oltre 777mila attivazioni contratti dipendenti, top ... Borsa Italiana

Ponte sullo Stretto, la confusione di Salvini: numeri in libertà sui nuovi posti di lavoro

Salvini fa un bel po' di confusione sui numeri dei nuovi posti di lavoro creati dalla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Congedo straordinario: tutti gli accorgimenti per sfruttarlo al meglio

Prevede, per un massimo di 24 mesi, di richiedere un’aspettativa retribuita dal lavoro per prendersi cura del parente disabile. Unica condizione prevista per la richiesta è, oltre alla situazione di ...