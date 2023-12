L' attimo nel quale Kristensen ha dato un' altra vita a Mourinho

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il padre di tutti i crocicchi dell’autunno-inverno 2023-24 è stato schivato alle 19.45 di domenica da Rasmusallo stadio di Reggio Emilia, dove si stava disputando l’incontro tra Sassuolo e Roma. Il fallo subìto in area dall’esterno danese, tanto plateale quanto ineccepibile, ha strappato la pagina già scritta del campionato romanista per iniziarne forse una nuova, o più probabilmente una sua falsariga. Fino a quel momento il punteggio era di 1-0 per i padroni di casa (si fa per dire), e non c’era più alcuna ragione degna di questo nome, ovvero razionale, per trattenere Josésulla panchina giallorossa: contro il suo monumento congiuravano i risultati - non ultimo il rischioso dentro o fuori dall’Europa League - assieme a un gioco che definire rinunciatario è una carezza, e alla brutale gestione degli uomini, sia mediatica che ...