Latronico ass Basilicata | Garantita l' autosufficienza energetica del servizio idrico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Potenza, 04 dic. - (Adnkronos) - ''I costi energetici di Acquedotto lucano sono stati di 55 milioni nel 2022. Una cifra enorme, considerato il caro prezzi mondiale dell'energia, che ha costretto la Regionea un intervento finanziario importante per non far aumentare le bollette dei lucani. Con la delibera approvata nei giorni scorsi in Giunta, risolviamo in maniera strutturale questa problematica''. Così in una dichiarazione l'assessore all'ambiente, territorio ed energia della Regione, Cosimo. ''Con i tre impianti fotovoltaici da 50 megawatt complessivi - ha spiegato- Acquedotto lucano viene messo in sicurezza per sempre: la durata di un impianto fotovoltaico è infatti di 30 anni, e questo significa che per i prossimi 30 anni abbiamo garantito ...