Latina-Sorrento in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La squadra nerazzurra, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Pescara, vuole subito tornare alla vittoria per mantenere un buon piazzamento di classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha un disperato bisogno di vincere per uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 4 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Altre News in Rete:

Le partite di oggi, lunedì 4 dicembre 2023 - Calciomagazine

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 20.45 Torino - Atalanta SERIE C 20.45 Casertana - FoggiaMonopoli - Giugliano Potenza - Taranto Pronostici per oggi e ...

Domani Latina-Sorrento, Di Donato: "Banco di prova importante" LatinaCorriere

Latina, Di Donato:"Contro il Sorrento vincere per dare continuità" TuttoLatina

Latina – Sorrento: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Latina - Sorrento di Lunedì 4 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 16° giornata di Serie C - Girone C ...

Latina, Di Donato: "Dare seguito a vittoria Foggia, altrimenti la vanifichiamo"

Dimenticare l'eliminazione di Coppa e ripartire: questo l'obiettivo di domani sera per il Latina che affronterà in casa il Sorrento, anche per dare continuità al successo di campionato colto sul campo ...