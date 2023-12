Latina Festività di Santa Barbara | la celebrazione dei Vigili del Fuoco | il bilancio della loro annuale attività

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 4 dicembre 2023)– Come ogni anno, lain onore dici regala un’occasione per trarre dall’anno appena trascorso,a nche se non ancora terminato, un corposodi. Il Comandodelnel 2023 ha affrontato, come sempre, tanti contesti critici, con un incessante lavoro operativo, cui si aggiunge una costanteL'articolo Temporeale Quotidiano.