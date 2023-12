Latina | controlli dei Nas alle attività commerciali | 80kg di prodotti non tracciabili e 3 000 euri di sanzioni

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo shopping natalizio èporte e anche i punti di vendita di generi alimentari finiscono sotto la lente deidelle autorità. In paticolare, i militari del Nas di, coadiuvati dai colleghi delle locali Stazioni Carabinieri, hanno effettuatomirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, ispezionando due esercizi di ristorazione ricadenti nei comuni di Terracina e Gaeta. Sequestrati alimenti privi dità:diirregolari e 3.000 euro diAl momento degli accertamenti i militari operanti hanno rinvenuto, in entrambe le, circa 80 kg di varialimentari (pane, pesce e carne) privi di qualsivoglia documentazione ...

