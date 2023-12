L’Aquila | ubriaco e contromano sull’A25 | multa da 8mila euro

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Intorno alle 5 di questa mattina, all’altezza del casello Chieto-Pescara, un automobile viaggiavain direzione Roma. Dopo la segnalazione di alcuni guidatori la polizia stradale è intervenuta sul posto mettendo in atto il servizio di safety car, al fine di preservare l’incolumità degli automobilisti che viaggiavano nella direzione corretta. Ricevuta poi la notizia dell’uscita del veicolo segnalato inal casello autostradale di Bussi-Popoli, la pattuglia è arrivata immediatamente sul posto e ha fermato il conducente che, nel frattempo, si stava apprestando a fare inversione per riprendere la marcia in autostrada.