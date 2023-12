La Vespa può essere solo “Made in Italy” | la Ue tutela il marchio doc che vale un miliardo di euro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il brand, di rilevanza mondiale e icona lifestyle, è stato valutato oltre undi(1.079 milioni), con un incremento del 19% rispetto al valore del brand ottenuto nella precedente valutazione (906 milioni dinel 2021). Questo è il risultato dello studio commissionato dal Gruppo Piaggio alla global brand consultancy Interbrand su. L’analisi dimostra la presenza globale dianche in termini di distintività, design, lifestyle e divertimento. Laè un simbolo doc dell’Italia: arriva la garanzia della Ue Nei giorni scorsi il Tribunalepeo aveva dato ragione all’azienda, affermando che ilcorrispondente alla forma di uno scooter «» è riconoscibile in tutto il territorio ...

Il nostro lavoro di valutazione non solo mette in numeri il successo di questo brand desiderato e richiesto, ma mostra anche cheincarnare valori come libertà e gioia di vivere , ...

