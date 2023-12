LA TORRE DI BABELE | AUGIAS SU LA7 | “PERCHÈ LA DESTRA PIÙ BECERA E UN PAZZO VINCONO?”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladiè il nuovo programma di Corrado, al via lunedì 4 dicembre su La7. In ogni puntata,affronta un grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità, sulla vita di ogni giorno e sul mondo che verrà. Un salotto televisivo, condotto e curato dal grande giornalista, in cui non mancheranno libri, servizi esterni, interviste, animate dalla solida competenza degli ospiti per condividere notizie fondate, seminare dubbi leciti e stimolare il pensiero critico Nel primo appuntamento de “Ladi”,ospita lo storico Alessandro Barbero per comprendere il presente e le sue analogie col passato. Ospiti anche Maurizio Molinari, Luciano Canfora, Marco Mondini e l’economista Lucrezia Reichlin. “La volontà ...