La svolta di Toninelli | ora vuole essere pagato per il ruolo nel M5s | la proposta che irrita i grillini

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo due legislature, Daniloè tornato a lavorare per la compagnia assicurativa di cui era dipendente. È una delle poche regole delle originiche ancora regge nel Movimento 5 stelle, quella del limite dei due mandati. L’ex ministro dei Trasporti, tuttavia, ha mantenuto un incarico per i: è membro – insieme all’ex ministra Fabiana Dadone e all’attuale presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia -, del collegio dei probiviri. L’organo è deputato a dirimere le controversie che riguardano gli iscritti, commina sanzioni e decide sulle espulsioni. Sebbene siano ormai passati i tempi in cui fioccavano punizioni per i 5 stelle che non aderivano alla linea, il collegio dei probiviri è tornato al centro delle attenzioni per unache sarebbe arrivata proprio da. ...