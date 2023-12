La stitichezza in gravidanza e le sue conseguenze | 3 consigli per prevenire la stipsi

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tra i disturbi frequenti che si sperimentano nel corso dellac’è sicuramente la. Secondo l’American Pregnancy Association quasi la metà di tutte le donne soffre diin. Si tratta di un disturbo che si manifesta, come precisato dal Manuale MSD, come difficoltà nell’evacuazione, feci dure, evacuazione incompleta e bassa frequenza di evacuazione. È una condizione che il Mayo Clinic definisce come meno di tre evacuazioni a settimana che può risultare particolarmente fastidiosa. Le cause dellainÈ lastessa, evidenzia questo studio, a predisporre l’insorgenza della. I cambiamenti fisiologici e anatomici che si verificano nel tratto gastrointestinale, come l’aumento ...