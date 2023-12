La spettacolarizzazione di un crimine porta all' emulazione

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato come gesti che dovrebberore ad una riflessione, vengono spesso trasformati in un fenomeni di puracon tutto quello che ne consegue. Un effetto che potrebbe verificarsi ad esempio è quello di commenti di natura imitativa, quello che viene definito “effetto copycat”, ossia il “emulato”. In altri termini un certo tipo di copertura mediatica dei fatti di cronaca nera potrebbe avere la capacità di rendere più frequenti crimini simili a quelli di cui tratta, inducendo altri soggeti a imitarli. Per rientrare in questa tipologia di reati, undeve essere stato ispirato da un precedentedivulgato, nella fattispecie devono essere presenti almeno un paio di crimini resi noti dai media. Il ...