La sfida della crescita si gioca su tre assi Zecchini spiega quali

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La piccola correzione apportata dall’Istat sulla stima preliminare, che innalza lanel terzo trimestre dallo zero percento iniziale allo 0,1%, non cambia il quadro di fondo: l’economia italiana non riesce a espandersi oltre lo zero virgola, che vuol dire impantanata nella stagnazione tendenziale a parte le fluttuazioni cicliche. Le esportazioni hanno confermato la loro forza malgrado un’economia europea e quella mondiale in decelerazione, i consumi si espandono, ma investimenti e spesa pubblica ristagnano. E si prospettano anni difficili perché il governo possa usare ancora una volta la spesa in deficit per stimolare la, dopo che la Commissione Europea ha richiesto misure correttive sulla legge di bilancio per riportarla in linea con la raccomandazione di tirare il freno all’aumentospesa primaria netta e del ...