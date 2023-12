La Sad | chi sono i cantanti del gruppo e perché si chiamano così?

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La Sad è ilmusicale che partecipa tra i big al Festival di Sanremo 2024. Undi amici provenienti da posti diversi siuniti producendo nuovi generi musicali. La Sad, chidelMatteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente e Enrico Fontei componenti delmusicale chiamato La Sad, che parteciperà in gara tra i big al Festival di Sanremo 2024. I tre si fanno chiamare con i nomi d’arte Theø (capelli verdi), Plant (capelli blu) e Fiks (cresta rosa).esplosi qualche anno fa ma hanno rivelato di vivere ancora come prima: “Viviamo ancora nello stesso monolocale a Milano in cui ci siamo conosciuti: è una stanza quattro metri per quattro, con letti sotto e studio sopra. Praticamente ...