La Regione Calabria ricorda il giudice Rosario Livatino | «Il suo sacrificio ci insegna ad avere coraggio»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) «Ildelciad, essere credibili e fare scelte difficili a beneficio della comunità. Oggi parliamo diin questa sala intitolata a Falcone e Borsellino, accanto a molti studenti, mentre ieri al Consiglio regionale abbiamo approvato la legge De Masi, un uomo che ha avuto ildi denunciare e proporre un cambiamento per le imprese in. Se laha 160mila persone che sono andate via nell’ultimo ventennio, ci sono poche aziende che investono nella nostra terra, è per colpa di quella ‘ndrangheta e sopraffazione mafiosa che hanno arrestato lo sviluppo e il futuro. Solo vivendo rispettando le leggi e facendo sceltese ...