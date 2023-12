La Rai mette i bastoni fra le ruote a Fazio che replica stizzito

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il rapporto fra la Rai e Fabionon si è concluso nel migliore dei modi. Dopo la guerra per le pagine social di Che Tempo Che Fa (che il conduttore ha dovuto ricreare da capo), ieri pomeriggio il Festival di Sanremo ha diramato un nuovo regolamento che vedrà penalizzata proprio la trasmissione di Fabio. Questo perché dall’annuncio dei Big al Tg1 fino al giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, tutti i cantanti coinvolti non possono presenziare in nessun canale che non sia di proprietà della Rai. Non a caso l’ospitata di Mahmood sul Nove è stata annullata. Diverso, invece, il caso di Rose Villain che ieri pomeriggio era ad Amici: questo perché la puntata era registrata. “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non veniva” – ha detto Fabioa Che Tempo Che Fa. Ovviamente ...