La questione è chiusa | Mediaset | il messaggio a Heather Parisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Chiarimento tra. Dopo le accuse ad Amici di Maria De Filippi, e le conseguenze annunciate da Pier Silvio Berlusconi, la coreografa fa retromarcia. "In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente ad un passaggio della mia intervista a Il Fatto Quotidiano del 5 novembre 2023, desidero chiarire - si legge in una nota diffusa da- che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione Amici nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi. Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: 'ho sbagliato con Amici'". Il pensiero va subito alla conduttrice di Canale ...