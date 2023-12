La proposta di matrimonio finisce malissimo | la futura sposa scivola pochi secondo dopo aver detto sì – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

Non è finita nel migliore dei modi ladidi un ragazzo alla sua fidanzata. Siamo a Ubajara, in Brasile, vicino a una cascata. Panorama da favola e sfondo perfetto per dire di sì. Lui, Fabricio Teixera si inginocchia con l'anello in mano, lei, Eryca Leite risponde subito, con trasporto, peccato che poco, a causa della roccia bagnata, lei scivoli, cadendo rovinosamente a terra. La scena, ripresa e pubblicata sui social dalla guida turistica Alex Lima, ha fatto rapidamente il giro del web. La giovane, comunque, non si è fatta niente e le foto della giornata da ricordare sono state pubblicate da entrambi i futuri sposi sui loro profili social.