“La proposta di matrimonio?” Belen | la verità sul famoso anello E sulle nozze con Elio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Finalmente ladiRodriguez. Da mesi era attesa in tv e ha scelto lo studio di Mara Venier per parlare della fine delcon Stefano De Martino. E della felicità ritrovata conLorenzoni, l’uomo che le ha ridato il sorriso e le è stato a fianco in uno dei momenti più bui della sua vita, quello della depressione. “Un periodo brutto durato due anni, ma oggi fortunatamente alle spalle”, ha detto l’argentina alla conduttrice di Domenica In che ha anche conosciuto a cena l’imprenditore. “Sono grata alla vita per quello che mi ha dato. Nonostante tutto. Dovevo capire così. Il mio futuro lo vedo radioso”, ha dettoRodriguez riferendosi poi alsfoggiato alle Maldive che per giorni ha dominato le pagine della cronaca rosa su un ...