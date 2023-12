La Procura FIGC chiude l’inchiesta sulle frasi di Mourinho | cosa rischia

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Josèha gettato benzina sul fuoco prima della gara fra Sassuolo e Roma. Il tecnico della Roma se l’è presa prima con l’arbitro Marcenaro dichiarando: “non ha la stabilità emozionale sufficiente per una partita di questo livello. Secondo me il profilo dell’arbitro non mi lascia tranquillo (…)” e “Con Marcenaro sicuramente domani Mancini prenderà un giallo al minuto 10 e non giocherà con la Fiorentina“. Poi è toccato a Berardi: “è un giocatore fantastico, ma bisogna avere un pochettino di rispetto in più per gli avversari, è troppo quello che fa per destabilizzare il gioco, prendere tutti in giro, prendere rigori inesistenti“. Parole che hanno spinto laad aprire un’inchiesta sullo Special One. Nel pomeriggio di oggi è stata inviata a Trigoria la contestazione formale con avviso di conclusione delle indagini ...