La presidente del parlamento europeo oggi a Lecce Roberta Metsola poi a Catanzaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal: Nell’ambito della visita in alcune regioni del Sud Italia, lunedì 4 dicembre lasarà a, per partecipare al convegno “Next Generation EU e le sfide dell’UE” con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto. A conclusione dell’ evento, alle ore 11.30 presso la sede della Prefettura, è prevista una dichiarazione alla stampa. Nel pomeriggio, lasi recherà a, dove incontrerà Roberto Occhiuto,della Regione Calabria, e i membri deleletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Alle 18.45, la ...