“La nuova concorrente | Max Varrese trema…” Grande Fratello | stasera se la troverà davanti e gli verrà un ‘colpo’

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’appuntamento con lapuntata delè lunedì 4 dicembre alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sono sei i concorrenti finiti in nomination la cui sorte dipenderà dal televoto del pubblico, il cui contributo sarà fondamentale per mandare in nomination untra Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin. Il meno votato andrà a fare compagnia un’altra inquilina della casa. Lafinita al televoto è Anita Olivieri, la cui “punizione” è stata decisa della produzione dela causa di un biglietto inviato dalla madre e nascosto nella scatola dei medicinali. Con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio, il reality show di ...