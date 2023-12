La mountain bike ispira la nuova collaborazione tra Levi' s e New Balance

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023)'s continua a festeggiare i suoi 150 anni, e chiama Newper quella che potrebbe diventare presto la tua sneaker preferita, specie se hai una passione per la. Già perché per il nuovo progetto che coinvolge i due brand fa riferimento alle montagne di Marin County, in California, e alla cultura giovanile dell'epoca, dove negli anni Settanta i ragazzi e le ragazze percorrevano e facevano gare in discese su strade forestali in sella a quelle che hanno fatto da apripista alle moderne MTB, le clunker, con indosso un paio di denim. Un pantalone scelto non a caso, ma perfetto per resistenza in caso di cadute e incidenti. Praticamente all'ordine del giorno. https://media.gqitalia.it/photos/656da18949716a3fc34e17a9/master/w 3648,h 5472,c limit/23 H2 xNew...