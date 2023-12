La “Meloni-Economics” ossia il neoliberalismo autoritario

Altre News in Rete:

AI Act, chi sono e cosa fanno gli esperti che hanno scritto a Meloni, Scholz e Macron

... EMMANUEL MACRON E OLAF SCHOLZ Nella lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia, ... Chair of the Institute for IS & Society, Vienna University of& Business Prof Ugo Pagallo,...

COP28, l'intervento del Presidente Meloni al Leaders' Event ... Governo

Migranti, Difesa e green economy. Ecco l’intesa tra Roma e Berlino la Repubblica

AI Act, chi sono e cosa fanno gli esperti che hanno scritto a Meloni, Scholz e Macron

L'AI Act è un'emergenza per governare e non lasciarsi schiacciare dalle innovazioni legate all'intelligenza artificiale generativa ...

Landini si fa la manovra da solo

Maurizio Landini con la sua Cgil ha scritto la sua manovra economica inviando alla commissione Bilancio del Senato, 51 pagine di emendamenti che modificano fino ovviamente a stravolgerla la legge di B ...