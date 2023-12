La generosità estemporanea è ancora di casa nelle nostre città?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È la fermata del metro verso, più o meno come ogni sera. Tra poco saranno le dieci, momento di incrocio tra chi rientra dal lavoro tardi e chi esce verso i locali, area Navigli. Quando salgo i primi gradini che portano in superficie, avvisto il signore seduto a metà scala. Le gambe distese. Accanto a sé, ha un borsone traboccante del poco che gli fa da scorta e compagnia durante le giornate. Leggi anche › E se tornassimo a guardarci negli occhi solo per dire “Come va?” Un po’ stralunato, risponde alle domande di una ragazza che avvicina la testa alla sua per intercettarne le spiegazioni. È caduto dopo aver visto nero. Con le stelline, tipo flash? No, senza luci, solo buio. Ha mal di ...