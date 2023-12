(Di lunedì 4 dicembre 2023) Una squadra che veniva da una stagione straordinaria e viveva un idillio coi suoi tifosi, ha sbagliato il mercato, esoto l’allenatore dopo appena tre mesi, affidato la panchina a due vecchi arnesi tirati fuori dalla naftalina, e a dicembre è già fuori da tutto. La descrizione potrebbe adattarsi alla perfezione indifferentemente alal, e non è un caso: il filo conduttore di questi due disastri calcistici si chiama De. La sconfitta casalinga contro l’Inter, per quanto bugiarda nel punteggio, certifica comunque la fine dei sogni scudetto degli azzurri, semmai qualcuno ancora credesse nella rimonta: scivolati a -11 dalla vetta dopo 14 giornate, i campioni d’Italia che fino a pochi mesi avevano dominato la Serie A infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie hanno già ...

Altre News in Rete:

Cerveteri in crisi nera, Lupi ai tifosi: "Periodo difficile, non ci abbandonate"

La sesta sconfitta di fila in campionato, ha fatto precipitare i verde azzurri, ora più che mai risucchiati dai bassifondi della classifica, al quintultimo posto.arriva la Sorianese al Galli, non è la gara perfetta per rialzare la testa. Ma serve vincere, altrimenti sarà un finale di 2023 molto triste.

La domenica nera dei De Laurentiis: da Napoli a Bari, come dilapidare un patrimonio Il Fatto Quotidiano

Grignone, alpinisti lituani bloccati in cresta: la domenica nera sui ... IL GIORNO

Cerveteri in crisi nera, Lupi ai tifosi: “Periodo difficile, non ci abbandonate”

La sesta sconfitta di fila in campionato, ha fatto precipitare i verde azzurri, ora più che mai risucchiati dai bassifondi della classifica, al quintultimo posto. Domenica arriva la Sorianese al Galli ...

Potenza, scritta “assassini” su muro della chiesa SS Trinità

Domenica mattina, su una parete esterna dell’edificio religioso, è stata tracciata la parola “assassini”. La scritta, realizzata con vernice nera su sfondo bianco, si estende per diversi metri lungo ...