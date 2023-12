La difesa non è sempre legittima

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Condannato a 17 anni il gioielliere che (dopo la riforma di Salvini) aveva rincorso tre rapinatori, uccidendone due con un'arma che non poteva detenere. Il leader della Lega protesta. Ma non basta aggiungere più volte "" in un articolo del codice penale per discolpare in ogni occasione chi spara, e uccide, dopo aver subito un reato