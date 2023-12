La crescita dei budget premia l’Europa Ecco i dati Sipri sulle spese militari

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nonostante l’aumento della richiesta dovuto alle rinnovate esigenze di difesa e deterrenza (e, anzi, in parte proprio a causa delle difficoltà nell’incontrare ladi domanda) il fatturato delle prime cento aziende della difesa su scala globale è diminuito. Sono iriportati dall’autorevole Stockholm international peace research institute (), che prende in considerazione le vendite nel settore difesa dei primi cento produttori al mondo. Secondo idell’istituto svedese, rispetto all’anno scorso il fatturato è sceso del 3,5 punti percentuali su base annua, raggiungendo i 597 miliardi di dollari. Le venditeglobali nel 2021, per fare un paragone, avevano registrato unadell’1,9% rispetto al 2020, raggiungendo quota 592 miliardi di dollari. La novità ...