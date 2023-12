La cocaina nascosta nel doppiofondo delle pentole

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Una batteria dicon sorpresa:nel fondo. Questa la scoperta fatta dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese. Una donna è stata arrestate con l'accusa di avere importato quattro chili di, nascondendoli proprio in una pentola. La...

Altre News in Rete:

La coca nel doppiofondo delle pentole: i finanzieri di Malpensa la scoprono e arrestano una donna

...direttamente a Carco City con la sicurezza di non essere scoperta perché la coca eranel ...era stato ricavato un doppiofondo perfetto tra la parte di cottura ed il tegame contente la. ...

Cocaina nascosta in una pentola: donna arrestata dalla Guardia di Finanza a Malpensa VareseNoi.it

Malpensa, cocaina nascosta nella pentola La Prealpina

La donna che riceve in casa 4 kg di cocaina nascosti in una pentola

Quattro chili di cocaina nascosti in una pentola. Sperava di farcela grazie a un doppio fondo ma non è andato come previsto. Una donna di 47 anni di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) è stata arrestata ...

Scoperto con oltre 40 dosi di cocaina: voleva far credere di averne solo 3 "per uso personale"

Ma i militari hanno approfondito le indagini e hanno scoperto nel marsupio che indossava, nascondeva altre 40 dosi ... stupefacente (che da successive analisi risultava essere cocaina). L'uomo è stato ...