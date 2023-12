La città italiana migliore in cui vivere | la classifica che non ti aspetti!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Finalmente è stato svelato il mistero sullacon laqualità della vita! Sorpresa, sorpresa... la vincitrice è... Udine! Non potete nemmeno immaginare quanto sia sorprendente questa notizia. La piccola provincia friulana ha conquistato il primo posto nelladell'indagine "Qualità della Vita 2023" del Sole 24 Ore. Questo è un risultato davvero inaspettato, dato che Udine non era mai riuscita arsi oltre il terzo posto nelle precedenti edizioni dell'indagine. Ulteriori eccellenze italiane Ovviamente, Udine non è l'unicache ha ottenuto un punteggio eccellente. Bologna e Trento si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e il terzo posto, dimostrando ancora una volta la loro eccellenza. Grandi, grandi ...