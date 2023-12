La Circumvesuviana ora ha una sua canzone | ovviamente il brano comincia in ritardo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo il libro che scaturisce da una chat Facebook molto in voga giunge alfine lasulla“CircoVesuviana” che ha i testi del trentenne rapper stabiese Mauro D’Arco (al secolo Mauro Marsu, leader dei P.F.R. i Post Fata Resurgo) e del musicista – anch’egli stabiese – Salvatore Torregrossa (la cover è di Antonino Aprea e dello stesso Marsu). Già dall’intro con quei 20 secondi dinell’inizio del pezzo “per mancanza di materiale rotabile” con avviso anche in inglese maccheronico si capisce la temperatura del singolo. In un dialetto vesuviano che fa pensare ad un Viviani postmoderno c’è il racconto di un viaggio sul treno piú pazzo del mondo ,”tra rattuse curiuse / venniture nzuriuse (tra rattusi curiosi e venditori insistenti)”. Marsu snocciola tutti i topos letterari afferenti al Circum delirio: “Scafati “ ...