La catastrofe del legno | lo scarabeo che fa tremare l' Europa

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Prezzi dimezzati per la legna e tornati a livello del 2019 per i pellet. A spegnere la fiammata inflazionistica che aveva portato le quotazioni ai livelli record del 2022 hanno contribuito due fattori del tutto estranei al mercato: le tempeste che hanno provocato la caduta di milioni di alberi ine l'azione di un minuscolo parassita, il bostrico, che provoca il disseccamento repentino degli abeti rossi. Lo “tipografo”, definito così perché scava delle piccole gallerie sotto la corteccia che ricordano le righe di testo in piombo, composte in tipografia con le linotype, a dispetto delle dimensioni è capace di attaccare intere foreste fatte da decine di migliaia di abeti rossi e provocarne il disseccamento nel volgere di alcune settimane. Il bostrico sta colpendo duramente in tutto il nord della Penisola, anche se le Regioni più colpite ...