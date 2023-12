Kvara e Osimhen | le stelle non brillano più

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 14° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Epico scontro ideologico fra due autentici monumenti dell’acume politico nazionale. “La Juve ha vinto rubacchiando”. Sentenzia l’autorevolissimo presidente del Senato Mefisto Gnazzio da Paternò, in una breve pausa, impegnato com’è, a sistemare un figlio di qua e a interrogare, assolvendolo, un altro figlio di là. Sì ha usato proprio questo termine: “rubacchiando”. Parola che lui, dopo l’inchiesta Report, farebbe meglio a evitare. Immediata replica del signor De Girolamo, nonostante abbia un gran da fare anche lui. Deve vedere dove piazzare sta scrotoclasta di mogliera che le ha tentate tutte ma non ne ha azzeccato una. Prima ministra, poi soubrette, poi conduttrice. Niente, un disastro. Disastri che per loro fortuna hanno sempre strappato laute buste paga. Ha un gran da fare il Boccia. Gli hanno detto che si è liberato ...