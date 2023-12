Kevin Owens | “Basta rivincite con Roman Reigns | ho avuto le mie occasioni”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è una delle Superstar più amate di tutta la WWE, grazie al suo talento in ring e la sua empatia coi fan. Ha affrontato numerose stelle di prima grandezza in WWE, tra cui il Tribal Chief, col quale ha dato vita a diverse appassionanti rivalità, senza però riuscire mai a batterlo. Dare ai fan ciò che vogliono Nel corso di un’intervista con James Williams, è stato chiesto ase volesse affrontare nuovamenteha chiarito che non accadrà presto, poiché ritiene che i fan li abbiano già visti scontrarsi numerose volte. “Sarò onesto, forse un po’ troppo onesto, ma non credo che ai fan piacerebbe una rivincita, perché hola mia occasione con ...