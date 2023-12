Juventus Vs Napoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bianconeri per rimanere in scia della capolista Inter, i partenopei per rientrare nella lotta per il titolo.Vssi giocherà venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci da nove risultati utili consecutivi, frutto di sette vittorie e due pareggi. Un ritmo da scudetto per la squadra di Allegri, l’unica a rimanere in scia dell’Inter, distante solo due punti. La vittoria contro i partenopei sarebbe di fondamentale importanza per mettere fuori gioco definitivamente una diretta concorrente I partenopei sono già lontanissimi dalla vetta che dista ben 11 punti. La squadra che la scorsa stagione ha conquistato il titolo a ...