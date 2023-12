Juventus | per lo scudetto mancano i gol degli attaccanti | il solo Lautaro ne ha segnati due in più

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) E’ unache può lottare per lo, anche se il divario con l’Inter sembra esserci, e ritrovarsi a -2 dopo quattordici giornate è sicuramente un ottimo risultato per i bianconeri, con Allegri che ha fin qui trovato la quadra e fatto di necessità virtù. Rispetto ai nerazzurri, però, c’è un pesante handicap da scontare per la Vecchia Signora, che ha sopperito a suo modo, ma che non può pensare di ritrovarsi a fine stagione ancora in corsa se il trend non si inverte: stiamo parlando dei gol, venuti meno in questi primi tre mesi abbondanti di campionato e soprattutto nelle ultime giornate. Il dato è impietoso: 5 gol per Dusan Vlahovic, 4 per Federico Chiesa, 2 per Arkadiusz Milik e addirittura 0 per Moise Kean, al quale ne sono però stati annullati tre. L’attaccante serbo è l’ultimo ad aver ...