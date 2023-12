Juventus | non solo acquisti | Giuntoli al lavoro per chiudere due rinnovi

Leggi su serieanews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ma anchein cantiere per la Juve.viaggia spedito verso la fumata bianca: prolungamento in vista per due giocatori. Il periodo in vetta si è già concluso, a causa della vittoria dell’Inter ai danni del Napoli. L’ottimo periodo vissuto e i risultati conseguiti in campo, però, hanno rafforzato l’autostima dellatornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.