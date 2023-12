Juve | idea Felipe Anderson a zero | le ultime

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il futuro dicon la maglia della Lazio è ancora tutto da decifrare: Lotito ha congelato il rinnovo e ora su di lui si sta muovendo laIl futuro dicon la maglia della Lazio è ancora tutto da decifrare: Lotito ha congelato il rinnovo e ora su di lui si sta muovendo la. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i bianconeri lo avrebbero segnato nella lista mercato, al pari di Zaccagni, per la prossima estate, quando il brasiliano andrà a scadenza di contratto.

Altre News in Rete:

Toro, Milinkovic deve interrompere la maledizione contro l'Atalanta

...ragione dopo le clamorose uscite a vuoto che sono costate l'ennesima sconitta nel derby con la. un'che è diventata uno schema molto usato dai granata. E con la partita di Bologna, con l'...

Juve, cambiare per lo scudetto. Idea trequartista: ecco Sudakov Quotidiano Sportivo

Juventus, salgono le quotazioni di Sudakov ma un altro obiettivo è Koné. Inter, aumenta il pressing per Bento. In arrivo il rinnovo di Mkhitaryan. Milan, torna l’idea Guirassy TUTTO mercato WEB

Inter, colpaccio al Maradona: 3-0 al Napoli, gli highlights della partita

Con questo risultato, la formazione di Simone Inzaghi controsorpassa la Juventus in vetta, riportando al primo posto della classifica del campionato di Serie A.

Di Marzio: “Prima offerta della Juventus per Adzic”

Gianluca Di Marzio, sul suo sito la Casa di C, ha rivelato che la Juventus ha fatto una prima offerta per il giovane Adzic: "La Juventus si muove in anticipo su Vasilije Adzic.