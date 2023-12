Juve | Gatti | «Il gol al Monza una emozione enorme L’Inter…»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Federico, difensore centrale dellantus, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy. Le sue dichiarazioni Federico, difensore centrale dellantus, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy. Le sue dichiarazioni. GOL AL– «, la cosa più importante è che ha portato i tre punti. Siamo lì attaccati all’Inter che non molla, sarà un campionato durissimo. Loro sono molto forti, ma non ci sono solo loro ma anche le altre». BACIO ALLO STEMMA – «Lami ha dato tanto, mi ha stravolto la vita e le sarò sempre grato». SCUDETTO – «E’ troppo presto, ma l’importante è essere lì. Ci sono tante squadre forti e ci siamo anche noi. Sarà un campionato lungo ma avvincente». CONTINUA SU ...

