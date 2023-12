Juve | ecco il prezzo per il doppio colpo dal Manchester United

Altre News in Rete:

Sacchi: 'L'Inter ora pressa e non ha più 6 difensori. Se gioca sempre così...'

Lo ha fatto a La Gazzetta dello Sport ,le sue parole. L'ANALISI - 'Mamma mia, quanto mi sono ... Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la, allora tutto può tornare ...

Juve, cambiare per lo scudetto. Idea trequartista: ecco Sudakov Quotidiano Sportivo

Ceccarini: "Ecco i due obiettivi di mercato della Juve" Tifo Juventus

QUI NAPOLI - De Laurentiis: "Abbiamo perso per colpa dell'arbitro"

Prossimo avversario della Juventus in campionato, il Napoli deve presto cercare di smaltire le scorie lasciate dalla sconfitta subita contro l'Inter. Come riportato da "Il Mattino", il presidente dei ...

Vlahovic non è più il rigorista della Juve Ecco a chi pensa Allegri per sostituirlo

Vlahovic non è più il rigorista della Juve Ecco a chi pensa Allegri per sostituirlo: il serbo ha calciato i penalty malissimo nel 2023 Come sottolinea La Stampa Dusan Vlahovic nel 2023 ha sbagliato ...