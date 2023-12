Juve | doppio colpo dal Manchester United? Giuntoli ci prova

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Laal lavoro per il mercato di gennaio:obiettivo dal: piacciono sia Sancho che Van de Beek Come scrive il quotidiano britannico The Sun, lasarebbe al lavoro per tentare undal. I Red Devils sarebbero infatti disposti a lasciar partire sia Jadon Sancho che Donny Van de Beek a gennaio per una cifra totale di 30 milioni di euro. Entrambi accostati al club bianconero, che ora dovrà fare le sue valutazioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM