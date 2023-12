Juve | continua il pressing su Sancho | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le ultime sul possibile trasferimento di Jadon, esterno inglese del Manchester United, allantus Secondo quanto riportato da Sky Sport De, lantus starebbendo a lavorare su Jadon. Cristiano Giuntoli è stato infatti il primo ad essersi mosso con il Manchester United per l’esterno inglese.è finito sul mercato dopo la lite con Erik ten Hag e non gioca una partita dallo scorso settembre. Per questo, i Red Devils potrebbero decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto, una formula che piace alla