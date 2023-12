Juve | Adani | «Vince in un solo modo | Allegri lavora sulla testa | non il gioco»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le parole di Lele: «Non può ancora dire di aver trovato la direzione giusta ma ha trovato l’atteggiamento giusto» Leleha espresso il proprio pensierodi Massimiliano. Di seguito le sue parole a La Domenica Sportiva. LANTUS SECONDO– «Lantus arriva alla meta in un, con la lotta, la tenacia del non fermarsi mai e lo slogan fino alla fine in questo campionato viene finalmente rispettato, da quando è tornatolantus ha fatto 90 partite di campionato e lantus non è mai stata inda sola perché dopo è stata comunque raggiunta ...