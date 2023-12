Julia Hart parla dell’esordio e del titolo TBS

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La neo campionessa TBSè stata intervistata dal podcast “Five Count” dove hato di alcuni argomenti, tra cui le difficoltà incontrate nel passare da cheerleader a wrestler. “Penso di aver scelto di fare la cheerleader perché era semplice e lo ero stata per sei anni. È stato davvero molto difficile per me passare dal cheerleading al pro wrestling, perché sono due cose diverse. Per me era incompatibile, ma al fianco di Malakai Black, Brody King e Buddy Matthews, ho sviluppato il mio lato da wrestler anziché insistere con la cheerleader.” Dopo aver vinto ilTBS contro Kris Statlander a Full Gear,è diventata la più giovane campionessa della AEW. “Voglio dire, è pazzesco! Non credevo sarebbe accaduto. ...