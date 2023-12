Josè Mourinho parla in portoghese | la protesta | sconcerto sulla tv italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Una vittoria di rimonta, quella della Roma nel finale del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ma Joséla vittoria non se l'è goduta, visto che, polemicamente, si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la garando solamente in lingua. Il riferimento è alle polemiche scaturiste dopo la conferenza stampa di vigilia, dove si era espresso contro l'arbitro Marcenaro e il Var Di Bello, entrambi designati per questa partita. “Parlo inperché il mio italiano evidentemente non è sufficientemente forbito", ha dichiarato in modo provocatorio l'ex tecnico del Triplete interista. Le sue parole non sono piaciute però alla Federcalcio. che ha deciso di aprire un procedimento nei confronti dell'allenatore della Roma per dichiarazioni lesive. L'inchiesta potrebbe portare pesanti sanzioni: da una multa ...