Johnny Depp | Terry Gilliam lo vuole nel ruolo di Satana in Carnival at the end of the Days

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 dicembre 2023)tgornare a dirigerenel suo nuovo progetto,at the end of the, affidandogli ildi un inedito. Ospite del Red Sea Film Festival,ha dichiarato a Variety chenei panni dinel suo nuovo filmat the End of. L'ex membro dei Monty Python, animatore e regista visionario tornerà a collaborare con la star che ha già diretto nell'infausto L'uomo che uccise Don Chisciotte.ha riassunto la trama del nuovo misterioso progetto in questo modo: "Dio spazza via ...