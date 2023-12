Jennifer Lopez sul passare del tempo | “Lavorerò fino a quando ne ho voglia”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 4 dicembre 2023), oggi 54 anni, ha rilasciato una lunga intervista ad Elle, dove ha parlato della sua esperienza come attrice e della sua lotta per arrivare a interpretare ruoli da protagonista. Alle pagine del giornale, l’attrice ha raccontato di aver dovuto “lottare per ruoli diversi, per essere la protagonista in una commedia romantica”. All’inizio della sua carriera, infatti, a, in quanto latina, veniva proposto di interpretare solo cameriere e governanti. Poi, la cantante ha proseguito dicendo: “Una delle cose che ho imparato è che dobbiamo assumerci la responsabilità. Non possiamo sederci e aspettare che le persone ci diano dei ruoli. Molte attrici in questo momento producono i propri film e sviluppano il proprio materiale, e penso che anche questo sia fondamentale”....