Jennifer Lopez e quella lettera romantica ricevuta da Ben Affleck nel 2002

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Quante volte ci hanno fatto sognare i Bennifer? O non sapete di chi stiamo parlando? È il nome che viene dato alla coppia composta dae Ben. I due, dopo essere stati insieme nei primi anni duemila, si sono rimessi insieme dopo 17 anni e sono convolati a nozze. Molti però sono sono i segreti sulla loro relazione, a partire dal motivo per cui si erano lasciati. Ma non preoccupatevi, ci ha pensato: a Febbraio uscirà un documentario sulla loro tormentata storia d’amore. Un focus sarà fatto su una certa ...

Altre News in Rete:

Jennifer Lopez: "Le donne diventano più affascinanti man mano che invecchiano"

non si è mai voluta accontentare. Quando, al suo esordio a Hollywood , in quanto latina, le proponevano sempre e solo di interpretare cameriere e governanti, ha " dovuto lottare per ...

Jennifer Lopez: «Le donne diventano più affascinanti man mano che invecchiano» Vanity Fair Italia

This is me...Now, Jennifer Lopez ritorna con un nuovo album e film Sky Tg24

Jennifer Lopez: «Le donne diventano più affascinanti man mano che invecchiano»

La star non ha mai accettato di essere confinata in ruoli secondari, e non è disposta a farsi da parte, con il passare del tempo: «Lavorerò fino a quando voglio» ...

"L'arte del reggiseno Jennifer Lopez ne conosce i segreti"

La bustaia francese Herminie Cadolle lanciò la moda del reggiseno all'Expo di Parigi nel 1900 con una specie di mantra: «Contiene i forti, rinforza i deboli, solleva i caduti e avvicina i dispersi».